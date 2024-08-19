Akdağmadeni Belediyesi tarafından arsa satışı gerçekleştirilecek.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda 22 Ağustos 2024 günü saat 14.00'da mülkiyeti belediyeye ait olan arsanın ihalesi yapılacak.

Açık artırma usulüyle satılacak olan arsa için ihaleye katılacaklardan belediye tarafından geçici teminatını yatırdığına dair makbuz ve “Belediyeye borcu yoktur” yazısı istendiği belirtildi.

ARSA SATIŞ İHALESİ

Konu ile ilgili belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği açık artırma suretiyle satılacaktır. İhale 22 Ağustos 2024 günü saat 14.00'da Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacaklardan; geçici teminatını yatırdığına dair makbuz, ‘Belediyeye borcu yoktur’ yazısı istenmektedir. İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırılabilir” denildi.