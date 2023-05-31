Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediyemizi usulsüz işle ve işlemler yapmayla itham eden şahıslar olduğunu görmekteyiz bahsi geçen konuda hukuki ve yasal yükümlülükler daha önce olduğu gibi bundan sonrada yerine getirilmeye devam edecektir. Buna eş zamanlı olarak iddiayı ortaya atan şahısların daha öncesi dönemlerde şahsi davranış ve sorumluluklarından kaynaklı olarak belediyemizi 2 milyon 624 bin 7 lira 69 kuruş zarara uğrattığı ve bu hususta T.C İç İşleri Bakanlığı Kontrolörlüğü Sayı: A.G: 133/14 evrakı düzenlendiği göz önüne alındığında yapılan açıklamaların ülke gündemine yerleşen ve beklenen yerel seçimleri baza alarak kötü niyetli yapıldığını düşünmekteyiz. Bu bağlamda Belediyemiz her geçen gün üstündeki borç yükünü azaltırken bir yanda da hizmetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Yapılan karalama propagandasının milletimizde bir yeis oluşturmayacağını bilerek gerekli hususta milletimizin ferasetine güvenerek kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir