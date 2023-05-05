Yapılantoplantıya Gençlik ve Spor Genel Müdürü, TASKK Eski Genel Başkanı Mehmet Baykan‘ın yanı sıra 81 ilin ASKF Başkanları katıldı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü, TASKK Eski Genel Başkanı Mehmet Baykan yaptığı açıklamada; “Amatör sporun gönüllüleri olarak 81 vilayetimizin değerli başkanları adına Konya Ak Parti milletvekili adayı olarak Amatör spor camiasına dün olduğu gibi,bugün ve yarınlarda da hizmetler etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Yozgat ASKF Başkanı Mustafa Hakan Bektaş, 81 ilin ASKF Başkanları’nın bulunduğu toplantıda Yozgat’ı temsil etti.

Sosyal medya hesabından BAL ligi ve 3.Lig ile yer alan gündemlere dair açıklama yapan Başkan Bektaş, “İlgili konuların TFF resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalar haricinde dikkate alınmaması hususunun toplantıda Başkanlık kurulu divanı tarafından dile getirildiğini söyledi.

44.Başkanlar Kurulu toplantısı kapanış konuşmalarının ardından sona erdi. Alpaslan Demir