Son günlerde sosyal medyada sıkça gündeme gelen “Beko İsrail malı mı?” ve “Beko boykot listesinde mi?” gibi sorular, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya dair en çok aranan soruların yanıtlarını derledik.

Beko, 1954 yılında kurulmuş ve Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir Türk markasıdır. Şirketin ismi, kurucularından Bejerano ve Koç’un soyadlarının ilk hecelerinden oluşmuştur. Türkiye'nin beyaz eşya ve elektronik sektöründeki öncülerinden biri olan Beko, zaman içinde uluslararası pazarda da güçlü bir konum elde etti.

Yurt dışına kendi markasıyla ürün ihraç eden ilk Türk markası olan Beko, bugün 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. “Dünya markası” olma vizyonuyla hareket eden şirket, özellikle Avrupa pazarında önemli bir paya sahiptir.