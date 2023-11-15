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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin liralık ikramiye konusunda çiftçilerin mağdur olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin liralık ikramiye, maalesef emekli çiftçiler için geçerli olmamıştı. Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak mağdur oldu" dedi.

Bu durumun çiftçiler arasında infiale neden olduğunu vurgulayan Bayraktar, aşırı bilgi kirliliği nedeniyle üretim yapan çiftçilerin Ziraat Odası kayıtlarını sildirmek istediğini söyledi. Bu durumun, gelecekte verilecek desteklere veya ikramiyelere engel oluşturabileceği endişesini taşıyan çiftçilerin sayısının arttığını belirtti.

Ayrıca, uzun yıllardır arazisi bulunan ancak çeşitli nedenlerle üretim yapamayan çiftçilerin de bu ikramiyeden yararlanamadığını kaydeden Bayraktar, bu durumun büyük bir kargaşaya neden olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, Ziraat Odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçi sayısının arttığını ancak asıl dikkate alınanın Ekim ayı kayıtları olduğunu belirtti.

Başkan Bayraktar, çiftçilerin Türkiye ortalamasının üçte biri oranında kişi başı gelir elde ettiğini hatırlatarak, "Hükümetimizin bu miktarı göz önüne alarak bu mağduriyeti gidermesini bekliyoruz. Üretimleriyle ülkemize değer katan emekli çiftçilerimiz cezalandırılmamalıdır. Bu durum acilen ortadan kaldırılmalı, çiftçilerimize bekledikleri müjde en kısa zamanda verilmelidir" dedi.