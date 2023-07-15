Fırıncıların maliyetlerinin artması dolayısıyla bütün şehirlerde yapılan ekmek zammından Yozgat’ta nasibini aldı.

20 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı söylenen ekmek zammı ile beraber ekmeğin güncel fiyatı 6,5 olacak.

Ekmek zammının yapılmasının ardından gramajda da değişiklik yapıldı. 4,5 liradan satılan zamsız ekmek gramajı 200 iken 6,5 liradan satılan ekmeğin gramajı ise 10 gram artırılarak 210 gram olacak.

Böylelikle fiyatı 6,5 liraya yükselen ekmek fiyatına yaklaşık yüzde 45 artış yapıldı.

Aynı gramajdaki pide ve yöresel ekmek olan parmak çörek de 7 lira olarak satışa sunulacak. Melike Aslı Arslan