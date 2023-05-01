Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’da ücretsiz doğal gaz kararı hakkında açıklama yaptı.

DOĞAL GAZ BEDELİ ALINMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’da konu üzerine açıklama yaptı. Başkan Yılmaz, ücretsiz doğal gaz ve akabinde yapılacak indirimle ilgili usul ve esasların belirlendiğini ve hiçbir tüketici hakkının kaybolmayacağını ifade etti.

“TÜKETİCİMİZİN HAKKI ZAYİ OLMAYACAK”

EPDK Başkanı Yılmaz, ücretsiz doğal gaz kararına ilişkin usul ve esasların belirlendiğini bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

EPDK Başkanı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek." AA