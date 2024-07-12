Zamlı maaşların miktarları ve ödeme tarihleri belli oldu. Emekli maaşlarının yanı sıra memur maaşları ve sosyal yardım ödemeleri de Temmuz ayı itibarıyla artış gösterdi. Herkesin heyecanla beklediği bu ödemeler, ekonomik açıdan bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.

Zamlı ödemeleri bekleyen diğer bir grup da sosyal yardım alanlar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri de Temmuz ayı itibarıyla güncellenerek yeni ücret şekillendi. Özellikle evde bakım parası, memur maaşlarındaki artışa paralel olarak yükseldi ve yüzde 19.31 oranında artırıldı.

2024 yılının ilk yarısında 7 bin 908 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, zam oranıyla birlikte 9 bin 77 TL'ye yükseldi. Bu zamlı ödemeler, 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılmaya başlanacak ve ödemeler PTT ve IBAN üzerinden gerçekleştirilecek.

Evde bakım maaşı alabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı şartlar arıyor. Bu şartlar arasında, evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı veya engelli bir kişinin bulunması ve bu kişinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporunun olması gerekiyor. Ayrıca, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Detaylı bilgiye bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilir.