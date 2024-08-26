Bekir Yunus Uçar’ın kim olduğu ve neden vefat ettiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar kimdir? Başkanı Bekir Yunus Uçar neden vefat etti? İşte detaylar…

BEKİR YUNUS UÇAR NEDEN VEFAT ETTİ?

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayata veda etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uçar'ın vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

BEKİR YUNUS UÇAR KİMDİR?

Bekir Yunus Uçar, 2019 yılında Milli Piyango İdaresi Başkanlığı görevine getirilmiş, aynı zamanda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Ünlü vaiz Timurtaş Uçar’ın oğlu olan Uçar, gazetecilik kariyerine Zaman Gazetesi'nde başlamış, ardından Milli Gazete ve Akit Gazetesi'nde spor muhabirliği yapmıştı.

CENAZE VE TAZİYE MESAJLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Uçar'ın cenazesinin bugün Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu. Federasyon, “Camiamızın başı sağ olsun” ifadeleriyle taziyelerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Uçar’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı: "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum Uçar’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."