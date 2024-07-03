Bekir Karasu'nun hayatı ve kariyeri, vefatının ardından merak konusu oldu. İşte Bekir Karasu hakkında merak edilenler: Bekir Karasu kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü?

BEKİR KARASU'NUN BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Bekir Karasu, 1965 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Konya Gazi Lisesi'nden mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.) Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'ne girerek, 1986 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

AKADEMİK KARİYERİ

1988 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanan Karasu, 1989-90 yıllarında Sheffield Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans, 1990-94 yıllarında ise aynı üniversitenin Cam Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimini tamamladı. Kasım 1994'ten itibaren Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaya başladı.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE ÇALIŞMALARI

Nisan-Ekim 1997 tarihleri arasında Japonya'da Seramik Gelişim Teknolojisi II kursuna katılan Karasu, Anadolu Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde eğitim vermeye devam etti.

BEKİR KARASU'NUN VEFATI

Bekir Karasu, bir süredir kayıp ilanı ile aranıyordu. Ölüm nedeni ise henüz netlik kazanmamıştır. Bekir Karasu'nun vefatı, akademik camiada ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.