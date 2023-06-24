Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, deprem dolayısıyla Hatay’da Vali Yardımcısı olarak geçici görev yapmıştı. Görev esnasında tanıştığı ve Saraykent’te yaşamaya davet ettiği Bekir bebek ve ailesinin Saraykent’te yaşamaya başladığını aktaran Kaymakam Açıkgöz, 4 aydır Saraykent’te yaşayan Bekir bebek ve ailesi tarafından ziyaret edildi.

“BEKİR’İN YÜZÜ İNŞALLAH HEP GÜLECEK”

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Kaymakam Açıkgöz, “Bekir bebek ile depremin hemen ardından Hatay’da karşılaşmıştık. Tanıştığımızda henüz 6 aylık olduğu için çadırkentte yaşamasına gönlümüz razı olmamıştı ve ilçemize davet etmiştik. Bizi kırmayıp ilçemize geldiler. Yaklaşık dört aydır Saraykent’imizdeler. Annesi ve ablasıyla ziyaretimize geldi. Bekir’in yüzü inşallah hep gülecek” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan