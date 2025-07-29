Bekir Aksoy Kimdir?

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Sanat kariyerinin temellerini, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü‘nde atmıştır. Eğitiminin ardından tiyatrodan televizyona, sinemadan sahne performanslarına kadar geniş bir alanda faaliyet göstermiştir. Özellikle 2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisindeki Suat karakteriyle halkın gönlünde taht kurmuştur.

Bekir Aksoy Kaç Yaşında?

Bekir Aksoy, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Ancak oyunculuğundaki dinamizmi ve fiziksel görünümüyle yaşından çok daha genç bir imaj çizmektedir. Kameralara ve izleyicilere yansıttığı pozitif enerji, onun her zaman genç kalmasını sağlayan en önemli unsurlardandır.

Bekir Aksoy Hangi Dizilerde Oynadı?

Bekir Aksoy, en çok Doktorlar dizisindeki Suat karakteriyle tanınsa da Çocuklar Duymasın, Hayat Bağları, Deli Yürek, Tatlı Hayat, İnci Taneleri gibi dizilerde de başarılı performanslar sergilemiştir. Televizyon kariyeri boyunca pek çok farklı karaktere hayat veren oyuncu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekmektedir.