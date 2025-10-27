Eğitimini genç yaşta ABD’de almış, ardından Türkiye’de üniversite öğrenimini tamamlamıştır.

Aile ve Sosyal Yaşam

Evlendikten sonra kendisi, iş insanı Adnan Şen ile birlikte yaşamaktadır. Adnan Şen, spor camiasında tanınan Ali Şen’in oğludur. Aile daha çok sosyalite, cemiyet hayatı ve yurtdışındaki yaşamı ile gündeme gelmiştir. Örneğin Los Angeles’ta yaşam sürmektedirler.

İlgi Alanları ve Begüm Tanık Şen ilgili Bilinenler

Daha çok sosyal sorumluluk projeleri, moda ve sosyal yaşam içindeki varlığı ile bilinmektedir. Büyük bir trajedi yaşamışlardır: Oğulları (Alp Ali Şen) 2014 yılında bir kazada hayatını kaybetmiştir.