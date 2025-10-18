Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu kimdir? İşte sıfırdan başlayarak Begüm Yachting'i bir dünya markası haline getiren o ilham veren hikayesi haberimizde…

Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yachting'in kurucusu Begüm Doğulu, sıfırdan başlayarak uluslararası bir marka yarattığı ilham verici başarı öyküsüyle adından söz ettiriyor. İzmirli bir iş kadını olarak yatçılık sektöründe zirveye çıktı.

Kariyer Yolculuğu Ve İlk Yılları

İzmirli olan Begüm Doğulu, İngiltere'de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek bir firmada çalışmaya başladı. Beş yılın sonunda genel müdür pozisyonuna yükseldiği bu şirketten ayrılarak kendi işini kurma kararı aldı. Kariyerinin bu yeni dönemine çok kısıtlı bir sermaye ile başlayan Doğulu, ilk ofisini kiraladığında mobilya alacak parası dahi olmadığını belirtiyor.

Elindeki son iki bin dolar ile Karayipler'deki bir yat fuarına katılma kararı alması ise hayatının dönüm noktalarından biri oldu. O fuar sırasında marinalardaki banklarda yattığını ve büyük zorluklar yaşadığını anlatan Doğulu, bu sıkıntılı sürecin kendisini pişirerek bugünlere getirdiğini ifade ediyor.

Begüm Yachting Nasıl Kuruldu?

Karayipler'deki o fuarın ardından 30 yıl boyunca dünyadaki tüm önemli yat fuarlarını aralıksız takip eden Begüm Doğulu, zamanla müşteri portföyünü genişletti. Sadece acentecilik hizmetiyle başlayan şirket, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda hizmet alanını sürekli genişletti. Artan kumanya (gıda ve erzak) taleplerini karşılamak için TPS adında profesyonel bir ikmal sistemi kurdu.

Şirket, zamanla Bodrum, Marmaris, Göcek, Antalya ve İstanbul'da ofisler açarak Türkiye'nin en önemli marinalarında hizmet vermeye başladı. 2005'ten bu yana 40 metre üzeri 85'ten fazla yabancı yata bakım ve onarım hizmeti vererek Türkiye'nin bu alandaki bilinirliğini de artırdı. Begüm Yachting, bugün yat acenteliğinin yanı sıra kumanya tedariki, bakım-onarım, lüks araç ve deniz uçağı hizmetleri de sunan entegre bir yapıya dönüştü.

Mercedes-Benz İle Dev İş Birliği

Begüm Doğulu'nun kariyerindeki en önemli adımlardan biri de Mercedes-Benz Motor Yacht'ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmesi oldu. Bu iş birliğini bir adım öteye taşımak için de önemli bir adım atılmış durumda.

Mercedes'in Finlandiya'da ürettiği teknelerin Türkiye'de imal edilmesi için teklif aldıklarını belirten Doğulu, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Türkiye'de bir ilke imza atarak Mercedes yatlarının imalatçısı olacaklarını söyledi. Kendisini "sıfırdan var olmuş, inatçı ve güçlü" biri olarak tanımlayan Doğulu, en büyük arzusunun ise Türkiye'yi ve Türk bayrağını yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguluyor.