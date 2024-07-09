Bedri Eran Tapan, sosyal medyada son zamanlarda araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Peki Bedri Eran Tapan kimdir? İşte detaylar…

BEDRİ ERAN TAPAN, KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğan Tapan, eğitimine Ankara Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde başlamış ve buradan mezun olmuştur.

İşletme alanındaki kariyerine güçlü bir temelle Koç Holding'de planlama uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde Uluslararası Yönetim alanında yüksek lisans yapmış ve Cambridge Üniversitesi'nde işletme eğitimi almıştır.

Profesyonel kariyerinde Sabancı Holding bünyesinde çeşitli kritik pozisyonlarda görev üstlenmiş, uluslararası ticaret ve pazarlama stratejileri gibi alanlarda derin bir deneyim kazanmıştır.

İş dünyasındaki etkinliğiyle tanınan Tapan, aynı zamanda İDE Proje Geliştirme şirketinin kurucusudur. Bu şirket aracılığıyla, müşterilere pazarlama, satın alma, finansman, medya ve sosyal medya gibi çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri sunarak şirketlerin karlılıklarını artırmayı hedeflemektedir.

Kişisel hayatıyla da dikkat çeken Bedri Eran Tapan, iş insanı Sevil Sabancı ile olan evliliği ve bu birliktelikten doğan Melisa Tapan ile tanınmaktadır. Daha sonra uzun süredir sevgilisi olan Demet Sönmez ile hayatını birleştirmiştir.

BEDRİ ERAN TAPAN HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER:

Doğum Tarihi: 1967

Doğum Yeri: Ankara

Eğitim: Ankara Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi (lisans), İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü (yüksek lisans), Cambridge Üniversitesi (işletme eğitimi)

Meslek: İş insanı, danışman

Kariyer Başlangıcı: Koç Holding'de planlama uzmanı olarak

BEDRİ ERAN TAPAN MESLEĞİ NEDİR?

Bedri Eran Tapan, iş dünyasında bir iş insanı ve danışman olarak faaliyet göstermektedir. İşletme eğitimi almış olan Tapan, profesyonel kariyerine Koç Holding'de planlama uzmanı olarak başlamış ve daha sonra Sabancı Holding bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Uluslararası ticaret, pazarlama stratejileri ve şirket yönetimi alanlarında deneyim kazanmıştır.

Şu anda İDE Proje Geliştirme şirketinin kurucusu olarak çalışmakta olan Bedri Eran Tapan, şirketlerin karlılıklarını artırmak üzere pazarlama, satın alma, finansman, medya ve sosyal medya hizmetleri gibi alanlarda proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.