Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i evinde silahla vurarak öldürdü. Peki, Bedirhan Şener kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Peki, Bedirhan Şener kimdir? Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener kaç yaşında, nereli?

BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, Sivas İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Akademik kariyerine Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak başlayan Şener, Gazi Üniversitesi’nde Maliye Teorisi alanında doktorasını tamamlamıştır.

Bedirhan Şener, Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yapmış, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuş ve Maliye Bakanlığı’nda gelirler kontrolörü olarak görev almıştır.

OLAYIN DETAYLARI

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesini silahla rehin aldı ve ardından silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Abdüllatif Şener, durumu polis ekiplerine bildirmek için sokağa çıktı.

BEDİRHAN ŞENER NEDEN LEYLA ÇETİNER'İ ÖLDÜRDÜ?

Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Olayın ardından Bedirhan Şener gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.