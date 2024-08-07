Bedirhan Karaş’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bedirhan Karaş kimdir? Bedirhan Karaş neden öldü? İşte detaylar…

BEDİRHAN KARAŞ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan 27 yaşındaki maden işçisi Bedirhan Karaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Karaş'ın cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde defnedilecek.

Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 27 yaşındaki maden işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında işçi Bedirhan Karaş (27), çalıştığı esnada fenalaştı.

Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Karaş'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kalp krizi geçiren Karaş, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaş'ın cenazesinin, ikindi vakti memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.