Bedeviler, Dürzi savaşçılar ve hükümet güçleriyle bir hafta süren mezhep çatışmalarının ardından şehirden çekilerek, çevre köylere çekildi. İsrail, Dürzilere destek amacıyla bölgeye hava saldırıları düzenlemişti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 20 Temmuz'da bölgede "temkinli bir sükunet"in hakim olduğunu açıkladı ancak daha sonra aşiret savaşçılarının köylere saldırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Bedevilerin ele geçirdiği ve artık Suriye hükümetinin kontrolü altında bulunan Dürzi kasabası El-Mazara'dan Süveyda'dan yükselen dumanlar görülebiliyordu. Yakındaki bir kontrol noktasında, yol bir toprak yığınıyla kesiliyordu. Onlarca hükümet güvenlik görevlisi ağır silahlarla yol boyunca nöbette, Bedevilerin şehre tekrar girmesini engelliyordu.

Yolda çoğu havaya ateş açan yüzlerce Bedevi savaşçısı vardı. Süveyda şehrinde kalan, rehine diye nitelendirdikleri yaralı Bedevilerin serbest bırakılmasını istiyorlar. Aksi takdirde, kontrol noktasını zorla geçip şehre geri döneceklerini söylüyorlar.

Suriye'de savaşan Bedeviler kimdir?

Bedeviler, Suriye'nin Badia olarak anılan çöl bölgelerinde tarihsel olarak yerleşmiş, Arap Yarımadası kökenli topluluklara verilen isim.

Kökenlerinin birkaç bin yıl önceye gittiği düşünülüyor.

Suriye'de "Arap" olarak anılan topluluklar, aşiretler halinde yaşıyor ve önemli bir bölümü göçebe hayvancılıkla uğraşıyor.

20. yüzyıl boyunca yerleşik hayata geçseler de, aşiret yapıları hala sosyal ve siyasal hayatta etkili.

Suriye'de nüfusun yüzde 10'undan fazlasını oluşturdukları düşünülüyor.

Kendilerini Bedevi olarak tanımlayan insanların çoğunluğu şehirlere yerleşmiş durumda. Bedevilerin büyük bir bölümü Humus, Hama, Rakka ve Deyrizor gibi kentlerde yaşıyor.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş döneminde bazı Bedevi aşiret liderleri muhalefeti destekledi, bazılarıysa Esad iktidarıyla işbirliği yaptı.

Bedeviler, iç savaş boyunca hem silahlı mücadelede hem de yerel yönetim ve yardım organizasyonlarında aktif rol oynadı.

Bedevilik Nedir?

Çöl ve vahalardaki konar-göçer yaşam şekli olarak bilinir. Çadırlarda yaşayan bedevilerin hayatlarında develer çok önemli bir yere sahip. Bazen yağmacılık hareketleri görülse de bedevilikte temel geçim kaynağı avcılık ve takasa dayalı ticaretti. Kabileler halinde yaşayan bedeviler, Arapçayı en doğru ve duru şekilde konuşurlardı. Bu nedenle şehirliler çocuklarını doğru Arapça öğrenmeleri için bedevi ailelerin yanına çöle gönderirdi.