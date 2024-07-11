Milli Savunma Bakanlığı, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı. 8 Temmuz itibariyle başlayan müracaat işlemlerinde bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

Basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi" yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olduğunu kaydetti.

Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik müracaat işlemlerinin 8 Temmuz 2024 tarihi itibariyle başladığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi" yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik… pic.twitter.com/34n4bgznXb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2024