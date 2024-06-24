Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin başvuru ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği ifade edildi.

Açıklamada, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi. Bu durumda, bedelli askerlik başvurusu yapacak kişilerin acele etmeleri gerektiği vurgulandı.

2023 yılının ilk yarısında 104.084,16 TL olan bedelli askerlik ücreti, temmuz ayında 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti. Bu zamların ardından, 2024 yılı başında yüzde 49,25 oranında artışla 182.608 TL'ye çıkarılan ücret, temmuz ayında ise yeniden artırılacak. 2024 yılı Temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.

3 Temmuz tarihinde haziran enflasyonunun beklentiler doğrultusunda artması durumunda, yeni bedelli askerlik ücretinin 219 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyon farkına göre hesaplanacak memur maaşı zammının ardından Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlanacak ve 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti kesinleşecek.