2025’in ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücretinin, 2026 yılında memur maaş katsayısı ve enflasyon oranına bağlı olarak 300 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısı ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor. 2026 yılı için yapılan ilk hesaplamalarda, Eylül ayı enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zamları önemli bir belirleyici oldu.

Sözcü’nün haberine göre, son üç aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 olarak hesaplanırken, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur maaşlarına yapılacak yüzde 11’lik artış da eklendi. Bu verilere göre, memur aylık katsayısının 1,329945 seviyesine çıkması durumunda, bedelli askerlik ücreti yaklaşık 319 bin 186 TL olarak öngörülüyor.

2026 Tahmini Ücret Artışı

2025: 280 bin 850 TL

2026 (Tahmini): 319 bin 186 TL

Artış oranı: %13,65 (enflasyon ve toplu sözleşme kümülatif etkisi)

Vatandaşların Beklentisi

Uzmanlar, bedelli askerlik ücretinin her yıl memur maaş katsayısı ve enflasyon oranına göre yeniden belirlendiğini hatırlatıyor. Bu nedenle 2026’da bedelli ücretinin 300 bin TL’nin üzerine çıkmasının yüksek olasılık olduğu vurgulanıyor.