Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.

Bedava Benzin Ve Lpg Fırsatı! Epdk Açıkladı (3)

Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı
Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı
İçeriği Görüntüle

Ücretsiz Veya İndirimli Akaryakıt

Finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına imkan tanındı.

Bedava Benzin Ve Lpg Fırsatı! Epdk Açıkladı (2)

Ne Zaman Geçerli Olacak?

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Merkezi