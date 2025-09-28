Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.

Ücretsiz Veya İndirimli Akaryakıt

Finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına imkan tanındı.

Ne Zaman Geçerli Olacak?

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.