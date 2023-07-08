Gençler, Oryantiring eğitimi kapsamında zaman ve harita okuma becerisine dayalı Oryantiring oyunlar oynandı.

Oyunu oynarken hem çok büyük keyif alan hem de faydasını gören gençler SORGED sayesinde kendilerini geliştirmeye ve becerilerine beceri katmaya devam ediyor.

"DOĞANIN İÇİNDE ZEKA SPORU"

Verilen eğitim sonrasında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda Oryantiring eğitimi düzenledik. Gençlerimiz zaman ve harita okuma becerisine dayalı bu oyunu oynarken çok büyük keyif aldı. Oryantiring sonrasında 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezini ziyaret ettik. Gençlerimize Çevre Mühendisi Tolga Han Bey ve Hamide Hanım tarafından sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim verildi” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Başkan Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkânına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek, sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu sefer gençler arasında pek bilinmeyen ve yaygın olarak yapılmayan bir spor dalı olan Oryantiring sporunu gençlerle buluşturduk. Zaman ve harita okuma becerisine dayalı bu oyunu oynarken hem çok büyük keyif alacaksınız hem de kendiniz için inanılmaz faydasını gördüler. Tüm dünyada keyifle oynanan oryantiring ülkemizde de oynanan bir oyundur. Zaman zaman strese gireceğiniz, zaman zaman yorulacağınız ve bazen de kaybolacağınız bu oyun size ve sevdiklerinize çok iyi geldi. Tüm dünyada da keyifle oynanmaya devam eden oryantiringin faydalarını görünce sizde oynamak için can attılar. Oryantiring, yarışmacıya çok önemli beceriler kazandıran bir spordur. Öncelikle yarışmacı pusula ve harita kullanarak yön ve hedef tayini yapabilir. Bunun yanında hızlı hareket ederek doğru hedefe yönlenir. Hız çok önemli olduğu için zaman içerisinde yarışmacının kondisyonu da gelişecektir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan