2'nci kattaki evinin balkonundan çöp konteynerine düşen bebek ağır yaralandı.

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Bebeğin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.  

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Kapucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanı'nda 2'nci kattaki evin balkonunda oynarken bir anda dengesini kaybeden 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebek çöp konteynerinin içerisine düştü.

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Dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerinden çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de gerçekleşen olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Kaynak: İHA