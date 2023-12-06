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Ülkemizin finans sektöründeki önemli kurumlarından BDDK, İstanbul'daki uzmanlarına yönelik önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında ortaya çıkan torba kanun teklifi, BDDK uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar "hayat pahalılığı tazminatı" öngörüyor. Ancak, bu madde torba kanun teklifinden çıkarılabilir ve genişletilebilir.

BDDK'nın İstanbul'daki uzmanlarına yönelik düzenleme, özellikle 400 memur için dikkat çekici bir ödeme vaat ediyor. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden gelen "ücret eşitsizliği ortaya çıkar" eleştirileri dikkat çekiyor.

Torba kanun teklifinin 86 maddesi arasında AK Parti önerisi ile eklenen madde, BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesini amaçlıyor. Ancak, bu durumu kendi personeli için eşitsizlik yaratan bir karar olarak değerlendirenlerden tepki geliyor.

Söz konusu maddeye göre, Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin "ücret eşitsizliği" eleştirileri, düzenlemenin geniş kapsamlı etkilerini tartışmaya açıyor.