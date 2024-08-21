Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çeşitli pozisyonlar için 160 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular, 28 Ağustos - 4 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

İLAN DETAYLARI VE SINAV SÜRECİ

BDDK, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim, Hukuk alanları) ve BDDK Uzman Yardımcısı unvanları için personel alımı yapacak. Adaylar, İstanbul’da yer alan kurumun ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilecek.

GİRİŞ SINAVI TARİHLERİ VE SÜRECİ

Giriş sınavı iki aşamadan oluşacak: Yazılı ve sözlü. Yazılı sınav, 14 Eylül 2024 tarihinde Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı pozisyonu için, 15 Eylül 2024 tarihinde ise Bankacılık Uzman Yardımcılığı ve BDDK Uzman Yardımcılığı pozisyonları için İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sınav, sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve 35 yaşını doldurmamış olması gibi genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca, adayların ilgili alanlarda belirlenen KPSS puan türlerinden yeterli puanı almış olması şartı aranıyor.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilir.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, BDDK’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sınav sonuçlarını e-Devlet platformu üzerinden de takip edebilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için BDDK’nın resmi internet sitesini (www.bddk.org.tr) ziyaret edebilir, e-Devlet üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.