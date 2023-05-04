BBP tarafından Ankara 1. Bölge ve 1. Sıradan Milletvekili Adayı olan Yozgatlı aday Mikail Şahan, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Seçim için yoğun çalışan Milletvekili Adayı Şahan, genel bir açıklamada bulunarak vatandaştan oy istedi.

“DESTEKLERE LAYIK OLACAĞIZ”

Beklentilerinden bahsederek bir açıklama yapan Mikail Şahan, “Belirttiğiniz gibi bu seçimde diğer seçimlerden farklı olarak seçim barajı ile ilgili bir problemimiz bulunmuyor. Allah’ın izni ve vatandaşlarımızın desteğiyle Büyük Birlik Partisi mecliste çok güçlü bir şekilde temsil edilecek. Her bölgemizde ve şehrimizde oylarımızı arttıracağımıza inanıyor bunu net şekilde görüyoruz. Halkımızın bize gösterdiği yoğun destek üzerimizde büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor, 14 Mayıs’ta onları mahcup etmeyerek verdikleri desteklere layık olmaya var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“VATANDAŞLARA ANLATIYORUZ”

Ankara özelinde yapılan seçim çalışmalarını da anlatan Şahan, “14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ve ülkemizin önümüzdeki yüzyılını şekillendirecek seçimlerin önemini, partimizin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerini, cumhur ittifakı olarak vaatlerimizi, sahada vatandaşlarımızla bir araya gelerek aktarıyoruz. Ayrıca ülkemizin kısa sürede ilerleme kaydettiği askeri, siyasi, ekonomik, sosyal alandaki kazanımlarımızı devam ettirmek ve bu alanda gerçekleştirilen gelişmelerin kesintiye uğramamasını sağlamak amacıyla STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Büyük Birlik olarak her gün Ankara’nın farklı güzergâhında bir araya geldiğimiz ve bizlere büyük teveccüh gösteren Ankaralı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ”

Son olarak Şahan şu açıklamalarda bulundu, “2023 Seçimleriyle, Cumhuriyetin yeni yüzyılına, yeni bir adım atacağız. Bu yüzyılda Milletimizin; sadece millete, sadece milletin değerlerine sırtını dayayan, inançlarımızın bir gereği olarak, farklı her inanca, düşünceye ve kültürel farklılığa saygı duyan, emperyalizmin himayesinde faaliyet gösteren terör örgütleri ile mücadele eden, bağımsız yerli savunma sanayimizin gelişmesini destekleyen, doğal afetler ve çağın gereklerine uygun olarak dönüşümlerini gerçekleştirebilen, milletiyle iç içe dialog halinde olan, Türk Aile yapısının korunmasına önem veren ve her alanda gelişimi kesintisiz devam ettirebilecek bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Biz Cumhur İttifakı ve Büyük Birlik olarak bu sorumluluğu kaldırabilecek yeterlilik ve bilince sahip olmakla birlikte, milletimizin takdiri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, milletimize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda tüm dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” Melike Aslı Arslan