BBC News, Mahmut Hamsici ve Azra Maryem Tosuner imzasıyla yayımlanan haberde, Yozgat’ta uzun yıllar faaliyet gösteren bira fabrikasının kent üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

1972 yılında kurulan fabrika, sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda Yozgat’ın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında oynadığı rol ile de dikkat çekiyordu.

Haberde, fabrikanın yüzlerce kişiye istihdam sağladığı, kentteki esnaf, nakliyeci ve lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunduğu belirtildi.

Ayrıca çevre illerden gelen çiftçilerin arpa satışları ile fabrika ekonomisine destek sağladığı ifade edildi. BBC’nin aktardığına göre, fabrikaya yönelik eleştiriler de vardı; bazı kesimler, üretimin “içki haram” gerekçesiyle eleştirisini dile getirirken, kent sakinlerinin büyük bir kısmı fabrikanın sağladığı ekonomik faydayı ön planda tutuyordu.

Üretilen biraların Türkiye’nin farklı şehirlerine gönderildiği ve tüketiciler tarafından kaliteli bir ürün olarak değerlendirildiği haberde vurgulandı. Ancak fabrikanın kaderi, 2004 yılında TEKEL’in içki fabrikalarının blok halinde özelleştirilmesiyle değişti. 2007 yılında üretime ara verilmesi, Yozgat’ta ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde derin etkiler bıraktı.

BBC Türkçe ekibi, fabrikayı ve kent üzerindeki etkilerini yerinde araştırarak, Yozgat Bira Fabrikası’nın on yıllara yayılan hikayesini okuyucularına aktardı.