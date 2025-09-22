Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman'ı Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Bayrampaşa Belediye Başkan vekili seçimini kura çekimi sonucu CHP adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00’da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyordu. Bayrampaşa Belediye Başkan vekili seçimini kura çekimi sonucu CHP adayı İbrahim Kahraman kazandı.

İbrahim Kahraman Kimdir?

İbrahim KAHRAMAN, 1958 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyelikleri vardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde çalıştı.

Kahraman, iki çocuk babasıdır.