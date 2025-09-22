Kahraman, ilçede uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Hasan Mutlu’nun Görevden Uzaklaştırılması

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı. Hakkında ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından işlem başlatıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan Mutlu, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmenin ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak başkan vekili seçimini gerçekleştirdi. Mecliste CHP 18, Cumhur İttifakı 15 (AK Parti 12, MHP 3) ve bağımsızlar 4 oy kullandı. Başkanvekili seçiminde kura çekimi yapıldı ve CHP adayı İbrahim Kahraman göreve getirildi.

İbrahim Kahraman Kimdir?

1958 yılında İstanbul’da doğan Kahraman, aslen Giresunlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bayrampaşa’da, liseyi ise Şişli’de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Kahraman, meslek hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı.

Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yürüten Kahraman, sivil toplum çalışmalarında da aktif rol aldı. 28 Giresunlular Derneği ve Giresun Karabulduk Derneği’nin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendi. Makine Mühendisleri Odası’nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yerel Yönetimde Tecrübe ve Yeni Görev

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yapan Kahraman, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Bayrampaşa’da kamu hizmetlerinde şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan Kahraman, ilçede sosyal ve kültürel projelere öncülük etti. İki çocuk babası olan Kahraman, yeni göreviyle ilçede güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek.