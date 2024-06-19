Yerköy Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'nın ikinci günü belediye hizmet binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

17 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'da gerçekleşen programa vatandaşlar ve belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, yaptığı konuşmada vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı ve hayırlı bayramlar diledi.

Arslan, bayramın birlik ve beraberlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, "Kurban Bayramı'nı bir kez daha hep birlikte karşılamanın sevinci ve huzuru içindeyiz. Bu mübarek günler, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımızı güçlendiren özel zamanlardır. Bayramlar, aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörünün daha da anlam kazandığı günlerdir. Bu vesileyle, tüm Yerköy halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramın, ülkemize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun" dedi.