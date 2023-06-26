Vali Ziya Polat yayınladığı mesajında, “Bayramlar, millet olarak dini ve milli duyguların yaşandığı kıymetli günlerdir. Geçmiş ile gelecek arasında ki güçlü bağdır” dedi.

Vali Polat yaptığı açıklamada; “Gelenek ve göreneklerin tazelenmesine, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun güçlenmesine vesiledir. Mutlulukların, sevinçlerin, başarıların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi ziyaret ederek, yetime, yoksula, kimsesizlere, çaresizlere çare olarak bayramlarımızı günün anlam ve önemine göre uygun olarak yaşamalıyız. Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından yaşanan sel afetinin gölgesinde geçirdiğimiz günler ve sonrasında toplum olarak afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza; yardım elimizi uzatıp, yaraları birlikte sardığımız, sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizin her daim olduğunu hissettiğimiz zorlu süreçler oldu. Yaşadığımız afetler sonrasında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Ziyaretler ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafikte dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Yiğitler Şehri Yozgatlı hemşerilerim olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor, bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzüne hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi