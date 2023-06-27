Başkan Coşar, "İnsanlarımızın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, toplumsal paylaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı hep birlikte coşku içerisinde karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Kurban Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında bayramın Boğazlıyan’a ve ülkeye huzur ve mutluluk getirmesi dilediğinde bulunan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramı'nı fırsat bilip kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm Boğazlıyan halkının Kurban Bayramını gönülden tebrik eden Başkan Coşar, şöyle devam etti: "İnsanlarımızın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, toplumsal paylaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı hep birlikte coşku içerisinde karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve geleceğe güvenle bakma günleridir. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği günlerdir. Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı, hoşgörünün, yardımlaşmanın, sevgi ve saygının ön plana çıktığı bayram günlerini adına yakışır bir şekilde geçirmeliyiz."

Kurban Bayramı ülkemizde birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Bu duygular içerisinde, Boğazlıyan halkının mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın İslam âlemi başta olmak üzere bütün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum" açıklamasında bulundu. Haber Merkezi