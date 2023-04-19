Türkiye'nin alçak basınç ve cephesel sistemin etkisi altında olduğunu, batı kesimlerde de yerdeki ısınma ile yağış görüldüğünü belirten Müdür Şahbaz, arife günü yurdun tamamında yağış görüleceğini kaydetti.

Şahbaz, arife günü yurdun doğu kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç tamamında, deprem bölgesinde de özellikle Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini bildirdi.

Bayramda yağışlı sistemin doğuya kaydığını belirten Şahbaz, şu değerlendirmede bulundu; "Bayramın birinci gününde kıyı Ege, Batı Akdeniz'in kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı hariç yurdun tamamında yağış bekliyoruz. Bu kuvvetli yağış alanı da iyice Güneydoğu'ya sıkışmış durumda olacak. Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışlar yurt genelinde sağanak ve gök gürültü sağanak şeklinde olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak kısa sürede büyük miktarda yağış bırakabiliyor. Dolayısıyla sel, su baskını gibi sonuçlar doğurabilir ve gök gürültülü yağış da hasarlar bırakabiliyor, yıldırım, dolu gibi olumsuzlukları var. Vatandaşların bu konularda dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var."

Bahar yağışlarının uzun sürmediğini, ısınmaya bağlı havanın tekrar ısınarak, bulutların dağıldığını ifade eden Şahbaz, bayram sonrasında da sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağını anlattı. AA