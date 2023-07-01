Bayram programı kapsamında Yozgat’a gelerek çeşitli etkinliklere katılan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, baba ocağı Çekerek’te rafting yapıp lavanta adasını eşi Hümeyra Oktay ile gezdi.

Çekerek Tevhid Camisinin açılışını da yapan Milletvekili Fuat Oktay’a Yozgat Vali Ziya Polat eşlik etti.

Bayramı Yozgat’ta geçiren Milletvekili Oktay, “Sıla-i rahim için baba ocağımız lavanta diyarı Çekerek’imizdeyiz. Gönlü geniş, vefakâr, cefakâr, mert, yiğit Çekerekli kardeşlerimiz bizleri her zamanki gibi bağrına bastı. Hamdolsun hasret giderdik, muhabbetle kucaklaştık, bayramlaştık. Çekerek’te rafting yaparak eşsiz ve heyecan dolu bir deneyim yaşadık. Çok eğlendik. Lavantaların ferahlatıcı kokusu eşliğinde muhteşem göl manzarasını izledik. Klasik otomobille adada keyifli bir tur attık. Cihannüma tarafından Fatih Mahallesi Konağı’nda düzenlenen Yozgat Buluşmaları kapsamında kıymetli STK temsilcilerimizle ve gençlerimizle bayramlaştık, hasbihal ettik. Türkiye Yüzyılını konuştuk. Birçok konuda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan