Yozgatlıları da ilgilendiren Kurban Bayramı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilini 9 gün olarak duyurdu.

“İKRAMİYELER BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesiyle ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, önemli mesajlar da verdi.

FİYATLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım şehri Yozgat’ı da yakından ilgilendiren ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatını açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fiyatlara ilave olarak bakanlık tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilere buğday için ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 liranın hububat üretim primi desteği olarak verileceğini bildirdi.

Bu rakamlarla üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasat döneminin ve açıklanan alım fiyatlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

“TURİZM SEKTÖRÜMÜZ HAREKETLENECEK”

Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerinin müjdesini de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun da çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 - 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkânı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"ŞAHİTLİK ETTİK"

Seçim sürecinin suhuletle tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktığını söyledi. Erdoğan, "Gerek Meclis'te gerekse Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferimize imza atmış olduk. 2014 yılından beri şanla, şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini yine 5 sene daha sürdürme imkânına kavuştuk. Yine büyük bir demokrasi zaferiyle bizleri buluşturan, iki bayram arasında milletimize iki demokrasi bayramı yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz. Her iki seçimde de tercihini sandığa demokratik yollarla yansıtan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk demokrasisinin dünyada referans alınan, gıptayla takip edilen bir konuma yükseldiğini belirten Erdoğan, "İnsanımıza müteşekkiriz. Şahsımıza olan teveccühlerini her iki seçimde de çok güçlü bir şekilde gösteren yaklaşık 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye'nin sadece yakın çevresinde değil, Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlar'a, Ortadoğu'dan Türk ve İslam alemine kadar yüzlerce ülkede umudun, direnişin, şefkatin, merhametin, müstevlilerin karşısında dik bir duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Birlik ve beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, yarıştık, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Nerede kalmıştık diyerek her seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Tüm vatandaşlarıma son seçimlere bu zaviyeden bakmalarını istirham ediyorum. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş, istiklal ve istikbal uğruna canımızdan aziz bildiklerini feda etmiş bir milletiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza, gönül gönüle vererek hep beraber inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde yurt içinden ve yurt dışından 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama törenimizi yaptık. Törenimizi çok daha büyük katılımla açık alanda gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk. Ancak hava şartları nedeniyle bundan sarfınazar etmek mecburiyetinde kaldık. Törenimize yurt dışından katılım düzeyinin ve sayısının fevkalade yüksek olması ülkemiz adına bizleri hem gururlandırdı hem mütehassis etti. Dünyanın 80'e yakın ülkesinde 20 devlet başkanı, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, 12 meclis başkanı, 14 başbakan, 7 başbakan yardımcısı, 20 bakan ve 6 uluslararası kuruluş temsilcisiyle 7 eski devlet ve hükümet başkanı seviyesinde üst düzey zevatı başkentimizde ağırladık. Yabancı konukların yanı sıra aralarında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Gül ile birlikte, meclis başkanlarımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz siyasi partilerin genel başkanlarının, iş, spor, sanat, medya ve bilim camiamızın öncü isimlerini bulunduğu pek çok kıymetli insanımız misafir ettik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TAMAMINI KUCAKLAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşıyla birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek, inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyerek hep birlikte yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kesinti veya kopukluk değil, devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı, politikalarımızı yenilerken, diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik. Başkaları gibi yankı odalarına özellikle hapsolmak yerine siyaseti milletimiz için, milletimizin içinde ve milletimizle birlikte yaptık. Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. İnşallah bizler de emaneti hakkı ile taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Yeni kabinemizin işinin kolay olmadığını da biliyoruz. Asıl zorluk devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Türkiye her konuda dünden daha ileriye gitmeye, daha hızlı olmaya ve daha çok çalışmaya mecburdur" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFİ MECLİSE SUNACAĞIZ"

Anayasa değişikliği teklifinin meclise sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar her türlü adımı atacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Bu çerçevede seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız. Karadeniz gazıyla başladığımız, Gabar petrolü ile ileriye taşıdığımız, Akkuyu Nükleer Santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Eğitimi son 21 yılda olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz, öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine, her türlü suç çetesine karşı verdiğimiz amansız mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te yine biz olacağız, buraları teröristlere asla bırakmayacağız. Sosyal politikalarda engelli, yaşlı, şehit yakınlarına ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanlarında olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"PAHALILIĞI GÜNDEMDEN ÇIKARTACAĞIZ"

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu da vatandaşların gündeminden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Son dönemde açıklanan verileri bu çabamızda elimizi güçlendiren öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi 103,7, tüketici güven endeksi 91'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 105,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi satın alma endeksi de 50'nin üzerine çıkarak 51,5 oldu. Enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleşti. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız" şeklinde konuştu. İHA/Haber Merkezi