Kurban Bayramı'nın ardından birçok banka, ATM'lerde günlük para çekme limitlerini artırma hazırlığında.

Bayram sonrası vatandaşların daha yüksek miktarlarda nakit paraya erişebilmesini sağlamak amacıyla bankalar, mevcut para çekme limitlerini yeniden düzenliyor.

Şu anda 7.500 TL olarak belirlenen günlük para çekme limitinin, bayram sonrasında 15.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca, günlük para çekme limitini 10.000 TL olarak uygulayan bazı bankalar ise bu rakamı 20.000 TL’ye yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu düzenlemeyle birlikte vatandaşların nakit ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Kurban Bayramı süresince ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısı göz önünde bulundurularak, fiziki para talebinin karşılanması amacıyla banknot dağılımının yeniden düzenlenmesi ve ATM’lerdeki komisyon bedellerinin gözden geçirilmesi gibi adımlar da atılacak.

Bankaların bu hamleleri, müşteri memnuniyetini artırarak, finansal işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Nakit çekim limitlerinin yükseltilmesiyle vatandaşlar, bayram sonrası dönemde daha rahat ve hızlı bir şekilde nakit paraya ulaşabilecek.