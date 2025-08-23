Metin Şentürk, fantezi müziğin önde gelen isimlerinden biri olarak sevenlerinin gönlünde taht kurarken, ailesini sarsan acı bir haberle sarsıldı. Ünlü sanatçının ağabeyi Bayram Şentürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Şentürk, bu derin kaybı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Metin Şentürk, duygusal paylaşımında "Ailemizin en değerli bireyi, 11 aylık bir yaşam savaşının ardından aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı. Bu haber, müzik camiasını ve sanatçının sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bayram Şentürk'ün vefat nedeni, kamuoyunda merak konusu oldu.

Bayram Şentürk’ün Hayatı

Metin Şentürk'ün altı kardeşinden biri olan Bayram Şentürk, aslen Kosova kökenli bir ailenin ferdiydi. Annesi Elmas Hanım, babası ise Şükrü Bey'di. Şentürk ailesinin görme engelli altı ferdinden biri olan Metin Şentürk’ün annesi ve iki kardeşi de ne yazık ki bu engelle dünyaya gelmişti.

Metin Şentürk’ten Duygusal Veda

Metin Şentürk, kardeşinin amansız hastalığıyla olan mücadelesini daha önce de dile getirmişti. Sanatçı, o zorlu günlerde şu sözlerle sevenlerinden destek istemişti:

"Değerli dostlarım, hayat hepimizi farklı şekillerde sınayabilir. Kardeşim 11 aydır kansere karşı çetin bir savaş veriyor. Şimdi hastanedeyiz, acısı çok büyük... Duaların gücüne inanan biri olarak, acısının dinmesi için sizlerden dua rica ediyorum. Allah dualarınızı kabul etsin ve hepinizden razı olsun."

Onlar Ayrılmaz İkiliydi

Metin Şentürk ve ağabeyi Bayram Şentürk, aralarındaki güçlü bağ ile tanınıyorlardı. Gittikleri her yerde birlikte görülen ve esprileriyle çevresindekileri neşelendiren bu ikili, örnek bir kardeşlik sergiliyordu. Bayram Şentürk, abisinin hem iş hem de özel hayatındaki en büyük destekçisiydi.