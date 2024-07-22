İstanbulspor Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Saral, aynı zamanda İstanbul Barosuna kayıtlı deneyimli bir avukattır.

UZMANLIK ALANLARI VE HUKUKİ KARİYERİ

Bayram Saral, Türkiye'nin önde gelen ticaret şirketlerinde uzun yıllardır hukuk müşaviri ve avukat olarak hizmet vermektedir. Şirketler ve Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Enerji Hukuku, Borçlar Hukuku, Tahkim Hukuku ve İdare Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, iflas, iflas erteleme, borç yapılandırma ve ticari sözleşmelerin düzenlenmesi gibi konularda da önemli davaları yönetmiş ve hukuki danışmanlık sağlamıştır.

EĞİTİM VE KURUCULUK

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bayram Saral, hukuk kariyerine sağlam temeller atmıştır. Saral Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olarak, ticaret hukuku ve şirket yönetimi konularında kapsamlı bir bilgi ve deneyime sahiptir.

BAYRAM SARAL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Bayram Saral, özellikle şirketlerin üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu pratik hukuk bilgisi ve tavsiyeleri sunmaktadır. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve ilgili tüm hukuki süreçlerin yönetimi konusunda da uzman olan Saral, Türkiye'nin saygın hukukçularından biri olarak tanınmaktadır.