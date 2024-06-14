Valilik tarafından bayram öncesi aşırı hız konusunda vatandaşlar uyarılarak, trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığı belirtildi.

“Kurban Bayramı'nda hız kurbanı olmayın” denilerek yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Sevdikleriniz dört gözle sizi bekliyor; aşırı hız yapmayalım, araçlarımızda ve otobüslerde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Sevdiklerimiz ve kendimiz için gözümüzü yoldan ayırmayalım. Lütfen trafik kurallarına dikkatle, sabırla uyarak; polisimize ve jandarmamıza yardımcı olalım. Unutmayalım, uyulan her kural bizi hayata bağlar.”

“HIZINI DÜŞÜR, KEMERİNİ TAK, YOLA ODAKLAN”

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görev başında olduğu hatırlatılarak, “Kıymetli vatandaşlarımız; sevdiklerimize sağlıkla kavuşacağımız mutlu bir bayram geçirmek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz görev başında. Sizlerde sevdiklerinizle geçireceğiniz ve geriye sadece güzel anılar kalmasını istediğiniz mutlu bir bayram için; trafik kurallarına lütfen uyun” bilgilerine yer verildi.