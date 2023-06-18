Kurban Bayramı'na 2 haftadan daha az bir süre kalmasına rağmen Yozgat’ta şeker ve kuruyemiş satışlarında hareketlilik olmadı. Bayram alışverişleri için tüm hazırlıklarını tamamlayan esnaflar ise vatandaşların maaş gününü beklediklerini söyledi.

“İKRAMİYESİ İLE MAAŞLARINI BEKLİYORLAR”

Esnaflar, son günlerde kuruyemiş ve şeker alışverişinde beklenen hareketliliğin yaşanmadığını dile getirdi. Maaş gününden sonra bir hareketlilik beklediklerini ifade eden esnaflar, “Her bütçeye uygun şekerlerimiz var. Vatandaşlar genellikle kendilerine uygun olan ürünü bulup alıyor ama şimdilik ikramiye ve maaşı bekliyorlar diye düşünüyoruz. Zaten şeker her bayramın olmazsa olmazıdır. Bu sebeple şeker satışlarının ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra kuruyemişte de satışlar artacaktır çünkü tatlı yapmak isteyen Yozgatlılar fındık ve cevize yöneliyor. Yani bu bayram da kuruyemiş illa ki satılacaktır. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı kadar yoğun olmuyor. Bu bayramda satışlar her zaman diğerine göre daha az oluyor. Şimdilik vatandaşlar bayram ikramiyesi ile maaşlarını bekliyorlar, ondan sonra her şeye rağmen beklentimiz yüksek” dedi. İHA/Haber Merkezi