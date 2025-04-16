Türkiye genelinde birçok özel banka, ATM’lerden günlük para çekme limitini artırarak 20 bin TL’ye kadar yükseltti.

Yeni limitin üzerinde yapılan işlemlerde ise komisyon alınacağı bildirildi. Söz konusu uygulamanın önümüzdeki günlerde kamu bankaları başta olmak üzere tüm finans kuruluşlarına yayılması bekleniyor.

Bankacılık sektöründe bir süredir gündemde olan ATM para çekme limitlerinin artırılması konusu, Kurban Bayramı öncesinde somut adımlara dönüştü. Bayram hazırlıkları nedeniyle bireysel nakit ihtiyacında gözle görülür bir artış yaşanırken, bazı özel bankalar müşterilerinin günlük nakit çekim limitlerini 10 bin TL’den 20 bin TL’ye yükseltti. Bu kapsamda, limit üzeri işlemlerde komisyon kesintisi yapılacağı da açıklandı.

BANKALARDAN RESMİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir özel banka yetkilisi, “Müşterilerimiz, ATM’ler üzerinden kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz şekilde nakit çekim işlemi yapabileceklerdir. 20.000 TL’nin üzerindeki işlemlerde ise işlem başına belirlenen oranlarda komisyon uygulanacaktır” bilgisini paylaştı.

Sektör kaynakları, bu adımın yalnızca birkaç banka ile sınırlı kalmayacağını, artan müşteri taleplerine paralel olarak diğer bankaların da kısa süre içinde benzer uygulamalara geçeceğini belirtiyor.

MÜŞTERİ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Özellikle ATM üzerinden 20 bin TL’yi aşan nakit çekimlerinde alınan komisyonlar ise kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bazı müşteriler, bankaların habersiz komisyon uygulamalarını eleştirirken, uygulamanın yasal olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor.

MALİ MÜŞAVİRDEN KRİTİK UYARI

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Eğer müşteri ile banka arasında imzalanan sözleşmede bu tür komisyon kesintilerine açıkça yer verilmişse, uygulama yasal zemine dayanır. Ancak sözleşmede bu konuda bir hüküm yer almıyorsa, vatandaşlar ödedikleri komisyonlar için itiraz hakkına sahiptir. Bu durumda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir” dedi.

Kurtuluş, benzer şikayetlerin son dönemde arttığını, bankaların da bu yöndeki politikalarını gözden geçirme yoluna gidebileceğini ifade etti.

LİMİT ARTIŞLARININ YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, mevcut ekonomik koşullar ve bayram öncesi yoğunluk nedeniyle bankaların limit artışına gitmek zorunda kaldığını belirtiyor. Henüz tüm bankalar bu uygulamayı hayata geçirmemiş olsa da, müşteri talepleri ve piyasa dinamikleri dikkate alındığında, günlük para çekme limitlerinin kısa sürede tüm bankalarda artırılması bekleniyor.

VATANDAŞA UYARI

Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bankalarının güncel limit politikalarını ve komisyon ücretlerini dikkatle takip etmelerini öneriyor. Bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden bu bilgilere kolaylıkla ulaşılabiliyor.