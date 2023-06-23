Selvi Erkek Kuaförü işletmecisi İbrahim Selvi, bayrama kısa bir süre kala herkesin tıraş olmak için berberlere akın ettiğini belirtti.

Yoğunluğun artmasıyla birlikte, berberler gece geç saatlere kadar mesai yaparak müşterilerinin taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı öncesinde işlerin yoğunlaştığını dile getiren Selvi, müşterilerin bayram tıraşını yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Randevu verilmesine rağmen yoğunluk nedeniyle bazı müşterilerin beklemek zorunda kaldığını belirten Selvi, müşterilerini mağdur etmemek adına gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söyledi.

Selvi, müşterilerinden tıraşlarını bayram haftasına yaymalarını isteyerek, herkesin daha rahat bir hizmet almasını sağlayabileceklerini dile getirdi. Ancak yine de müşterilerin isteklerini karşılamak için geç saatlere kadar çalışmaya devam edeceklerini vurguladı, Ayrıca kurban bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yozgat’ta diğer berberler de benzer bir şekilde yoğun bir mesai harcayarak müşterilerinin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Bayram boyunca da yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirten berberler, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Bayram öncesi berberlerde yaşanan yoğunluk, müşterilerin bayram heyecanına hazırlık sürecindeki önemli bir aşama olurken, berberlerin de özverili çalışmalarıyla bu sürecin daha da kolay geçmesi hedefleniyor. Alpaslan Demir