Depremzedeler, bayram namazı sonrası misafirhanede kahvaltı yapıp bayramlaştı.

Adıyaman'dan gelen Mustafa Duyan, gazetecilere, evlerinin orta hasarlı olduğunu söyledi.

Yozgat'ta her türlü imkanın kendilerine sunulduğunu ifade eden Duyan, "Keşke memleketimizde olsaydık ama ne yazık ki imkanlarımız el vermiyor. Burada bizi misafir ettiler, son derece memnunuz. İnsan bayramı memleketinde geçirse daha iyi olur. Mezarlığa gidersin anneni, babanı ziyaret edersin, dua edersin. Buruk bir bayram yaşıyoruz. O da Allah'ın takdiri." diye konuştu. AA