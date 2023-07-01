Yozgat’ta Kurban Bayramında bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Yozgat'ta da kurban kesimi ve et doğrama sırasında yaralanan vatandaşlar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin acil servisine müracaat etti.

Kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar Yozgat Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kent genelinde 47 kişinin acil servislerde tedavi gördüğü öğrenildi.

ÇEVRE İLLERDE DE DURUM FARKSIZDI

Sivas'ta bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu. Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. AA