İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı Çarşamba günü başlıyor. 9 günlük Kurban Bayramı'nın ilk gününde Yozgat’ta bayram namazı saat Yozgat 05.50'de kılınacak.

28 Haziran tarihinden 1 Temmuz’a kadar sürecek olan Kurban Bayramı’nda Yozgatlı vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirecek. Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklamada bulunan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, bayramın önemine değindi.

Bayramda aile ve akraba ziyaretleri yapmanın önemine vurgu yaparak konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, bayram mutluluğunu paylaşmak gerektiğini belirtti.

“ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR”

Bayramda aile ve akraba ziyaretleri yapmanın çok önemli olduğunu belirten İl Müftüsü Ali Gülden, "Kurban Bayramı İslam kardeşliğinin açıkça ortaya konduğu sahnelerin en görkemlisidir. Müslüman kalma şuurunu bütün dünyada diri tutar, kırgınlıkları tamir eder, yürekleri bütünleştirir. Haftalarca, aylarca göremediğimiz büyüklerimizi ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak, varsa bir ihtiyaçlarını karşılamak ve fiilen yanlarında olmak önemli bir fırsattır. Sıla-i rahim için en önemli günler bayram günleridir" diye konuştu.

“MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞIN”

Bayramların güzelliklerini çocuklarla paylaşmak gerektiğini de söyleyen İl Müftüsü Ali Gülden, “Bayram günleri anne ve baba, akraba, dost ve tanıdıkların ziyaret edildiği güzel zaman dilimleridir. Karşılıklı hayır duaların yapıldığı bu anlarda, fiziki olarak yanlarında bulunamadığımız yakınlarımıza teknolojik imkânlarla ulaşabiliriz. Onlarla konuşarak, mesajlaşarak bayramlaşma halkamızı genişletebilir ve mutluluğumuzu insanlarla paylaşabiliriz. Bayram ziyaretleri esnasında kardeşlerimizle tebrikleşme ve hediyeleşmenin hayata güzellik olarak yansıyan sonuçları bulunmaktadır. Gönüllerimizde muhabbet duyguları artar. Harçlıklar ve ilgiyle sevindirilen çocukların temiz kalplerinde güzel bayram hatıraları oluşur. Bayramların güzelliklerini çocuklarımızla paylaşalım. Bayram günlerinde şehit ailelerini, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret edelim. Bu vesileyle acıları paylaşalım, sevinçler çoğaltalım. İnsanların sıkıntı ve tasalarını aşıp bayram günlerinde mutlu olmalarını sağlayalım. Birlik ve içinde nice bayramlara kavuşalım” ifadelerini kullandı.

NAMAZ SAATLERİ

Yozgat il merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı ise şu saatlerde kılınacak: Yozgat 05.50, Akdağmadeni 05.46, Aydıncık 05.47, Boğazlıyan 05.49, Çandır 05.48, Çayıralan 05.47, Çekerek 05.46, Kadışehri 05.45, Saraykent 05.47, Sarıkaya 05.48, Sorgun 05.48, Yenifakılı 05.50, Yerköy 05.51, Şefaatli 05.51. Melike Aslı Arslan