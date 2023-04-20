Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası Vali Ziya Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet gazilere de hayırlı uzun ömürler dileyerek, “Huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na giriyoruz. Büyük bir afet yaşadık, devletimiz deprem bölgesinde yaraları sarıyor sarmaya devam edecek. Yozgatlı kardeşlerime o bölgeye yaptıkları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşerilerimin, milletimizin ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. İHA