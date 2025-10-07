Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacı belli olmaya başladı. İlk Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayhan Gürhan Kimdir?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda almıştır. Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

Projeleri Nelerdir?

2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi. Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı ünvanını aldı. 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.