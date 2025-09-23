Bartın’da Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan ve taşan kuyudaki suyu tahliye etmek isteyen Hüseyin K., yerde baygın halde yatarken bulunmuştu.

Polis ve sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde binanın bodrumundan çıkarılan Hüseyin K, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yapılan tüm müdahalalere rağmen Hüseyin K. kurtarılamadı.

Hüseyin K.’nın ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, elektrik çarpması, gazdan zehirlenme, kalp krizi gibi ihtimaller değerlendiriliyor.

Yapılacak otopsinin ardından Hüseyin K’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.