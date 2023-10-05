Bayburt, günümüzdeki adının ötesinde tarih boyunca birçok farklı adla anılmıştır. Şehrin eski adlarından biri "Gymnias" olarak bilinir. Ancak zaman içinde, değişen medeniyetlerin ve kültürlerin etkisiyle farklı isimler de kullanılmıştır. Bu isimler arasında şunlar bulunur:

Payberd: Ortaçağ Ermeni kaynaklarında kullanılan bir isimdir.

Payper, Baberd, Paypert: Bizans kaynaklarında geçen isimlerdir.

Painpurth, Baiburt: Ünlü gezgin Marco Polo'nun seyahatnamesinde bu isimler kullanılmıştır.

Bâbirt: Arap kaynaklarında geçen bir isimdir.

Pâpirt: Akkoyunlu tarihi kaynaklarında kullanılmıştır.

Bu farklı isimler, Bayburt'un tarihinde yaşanan medeniyetlerin hâkimiyeti, kültürel etkileşimler ve coğrafi stratejik öneme bağlı olarak değişmiştir.

Bayburt, M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Pontus Krallığı'na bağlı kalmış ve ardından Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girmiştir. Tarihi kalenin Urartular döneminde inşa edildiği ve Roma İmparatoru Justinianus döneminde onarıldığı bilinmektedir. Şehir, Emeviler, Bizanslılar, Selçuklular ve Moğollar gibi farklı medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir.

Bayburt, aynı zamanda Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmıştır. Ancak 1514 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altına girmiştir.

1. yüzyılda Rus işgaline uğrayan Bayburt, büyük yıkımlar yaşamış, ancak daha sonra bu işgalden kurtulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında şehir, Ruslar ve Ermenilerin işgaline uğramış ve halk büyük acılar çekmiştir. Ancak, 1918'de bu işgalden kurtulmuş ve Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli değişiklikler yaşamıştır.

Bayburt, 1989 yılında il statüsü kazanmış ve günümüzde tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle bilinen önemli bir şehir haline gelmiştir.